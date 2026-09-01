В Геленджике на 17:00 1 сентября топливо есть на 9 АЗС

По состоянию на 17:00 1 сентября в Геленджике бензин АИ-95 доступен на четырех АЗС, АИ-92 — на двух, дизельное топливо — на девяти. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-95 на части заправок отпускают по топливным картам. Поставки топлива на ряд АЗС ожидаются до конца суток.

В частности, АИ-92, АИ-95 и дизель доступны на АЗС «Роснефти» на пр. Строительном и ул. Туристической. На заправке «Лукойла» на ул. Островского есть дизель, на АЗС в районе кольца — АИ-95 по топливным картам и дизель. Поставка ожидается до конца суток.

В селе Архипо-Осиповка на АЗС «Лукойла» доступен АИ-95 по топливным картам и дизель, пополнение также ожидается до конца суток.

Дизельное топливо также есть на трех АЗС «Газпромнефти» — на объездной М-4 «Дон», ул. Ходенко и Сухумском шоссе, а также на АЗС «Уфимнефти» на объездной М-4 «Дон». На заправке «Газпромнефти» на объездной ожидается поставка до конца суток.

Анна Гречко