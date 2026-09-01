В Анапе более 6,8 тысячи домов подключили к газу по программе догазификации

В Анапе продолжается реализация программы догазификации. «Газпром» получил более 13,5 тысяч заявок от жителей города, при этом фактическое подключение к газу завершено в 6,8 тысяч домовладений. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Техническая возможность подключения уже обеспечена для 12,5 тысяч домовладений. Работы до границ земельных участков, включая пуск газа, выполнены в 10 тысяч домовладений.

При этом часть жителей пока не завершила внутренние работы и не установила газовое оборудование. В администрации напомнили, что газ относится к наиболее экономичным видам топлива.

Для отдельных категорий жителей предусмотрены субсидии и льготы. Меры поддержки доступны ветеранам боевых действий, участникам СВО, многодетным семьям, гражданам с невысокими доходами, людям с инвалидностью и другим категориям.

Уточнить условия получения поддержки и оформить ее можно через органы социальной защиты населения.

Анна Гречко