В Новороссийске уволили двух водителей автобусов за грубость

В Новороссийске двух водителей автобусов уволили по итогам заседания дисциплинарного комитета по обращениям пассажиров. Еще один водитель получил предупреждение. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для разбирательства стали нарушения на маршрутах №23М, №106 и №22.

На маршруте №23М водитель 2 июня высадил несовершеннолетнего пассажира вне остановки. После выхода ребенок стал переходить дорогу и попал под колеса автомобиля. Водитель объяснил свое решение тем, что расстояние между официальными остановками иногда слишком большое и пассажиры просят высадить их в более удобном месте.

Член дисциплинарного комитета Римма Рябова предложила рассмотреть возможность легализации так называемых «народных остановок» там, где между официальными остановочными пунктами большие расстояния. В качестве примеров она привела Борисовку и некоторые пригородные маршруты.

При этом самостоятельно назначать остановочные пункты водитель не вправе. За нарушение он получил предупреждение.

Водителя маршрута №106 уволили после конфликта с пассажиркой и отказа предоставить терминал для безналичной оплаты проезда. Мужчина также нецензурно выразился в ее адрес. Сам водитель объяснял ситуацию сбоем в системе оплаты и проблемами со связью. Кроме того, он самовольно изменил маршрут, чтобы объехать пробку.

Другой водитель этого же маршрута также не смог провести безналичную оплату. Он ссылался на отсутствие связи после беспилотной атаки. По его словам, в автобусе было два терминала, однако платежи не проходили, поэтому пассажиров просили оплачивать проезд наличными.

В ходе разбирательства также обсуждался конфликт водителя с пассажиром-подростком. В дисциплинарном комитете подчеркнули, что водитель должен сохранять корректность независимо от поведения пассажира. Специалисты также напомнили о необходимости иметь видеорегистратор, чтобы в случае спорных ситуаций можно было подтвердить обстоятельства произошедшего.

Еще одного водителя уволили после конфликта с пенсионерками на маршруте №22. Инцидент произошел ранним утром. За пожилых пассажирок вступилась свидетельница конфликта Татьяна, которая решила обратить внимание на произошедшее.

Анна Гречко