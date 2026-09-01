В Большеполянском сельском поселении за последние пять лет на ремонт и содержание дорог, модернизацию уличного освещения и другие работы по благоустройству в рамках программы самообложения граждан с учетом софинансирования собрали 6,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За пять лет на благоустройство Большеполянского поселения собрали 6,4 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За пять лет на благоустройство Большеполянского поселения собрали 6,4 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За последние годы в поселении также отремонтировали подъезд к кладбищу в Красном Баране, построили модульные ФАПы в Больших Полянках и Красном Баране, обновили объекты образования и культуры, электрические сети и уличное освещение.

На поддержку личных подсобных хозяйств за пять лет направили 14 млн рублей субсидий.

Анна Кайдалова