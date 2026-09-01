В первом полугодии Татарстан вошел в пятерку регионов, на которые пришлось большинство заблокированных нежелательных звонков детям. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в число регионов с наибольшим числом мошеннических звонков детям

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан вошел в число регионов с наибольшим числом мошеннических звонков детям

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего детям до 18 лет за этот период поступило около 92,6 млн нежелательных звонков. Наиболее уязвимой группой стали дети 11–14 лет: на них пришлось 43% зафиксированных случаев. На подростков 15–17 лет приходится 37%, на детей 6–10 лет — 21%.

Чаще всего злоумышленники используют звонки — на них приходится 43% попыток.

Для обмана в 36% случаев мошенники предлагают бесплатную игровую валюту или редкие предметы в играх, чтобы получить доступ к платежным данным родителей. Еще в 27% случаев используется легенда о необходимости спасти родителей.

Анна Кайдалова