Краснодарцы второй раз за день услышали громкий звук в небе

В Краснодаре жители второй за день сообщили в соцсетях о том, что услышали в небе над городом громкий звук. Жалобы начали поступать от жителей разных районов около 16:44.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщают жители и гости краевой столицы в социальных сетях, звук услышали в районе аэропорта города, улиц Ставропольской, 40-летия Победы, Восточно-Кругликовской, микрорайона Гидростроителей и других.

Первый раз звук услышали около 12:00 1 сентября. В обоих случаях официальных комментариев не поступало.

Вячеслав Рыжков