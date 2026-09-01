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Краснодарцы второй раз за день услышали громкий звук в небе

В Краснодаре жители второй за день сообщили в соцсетях о том, что услышали в небе над городом громкий звук. Жалобы начали поступать от жителей разных районов около 16:44.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщают жители и гости краевой столицы в социальных сетях, звук услышали в районе аэропорта города, улиц Ставропольской, 40-летия Победы, Восточно-Кругликовской, микрорайона Гидростроителей и других.

Первый раз звук услышали около 12:00 1 сентября. В обоих случаях официальных комментариев не поступало.

Вячеслав Рыжков

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