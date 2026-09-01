От шагов — к реальной помощи: участники акции «Шагаем навстречу добру» собрали 1 млн рублей на реабилитацию

В последние дни лета успешно завершилась благотворительная акция «Шагаем навстречу добру», третий год подряд организованная благотворительным фондом семьи Юнановых «Сияние» и холдингом Alias Group. В этом году участники прошли 100 миллионов шагов. Инициативу поддержали жители разных городов России, а также спортсмены футбольного клуба «Кубань».

Фото: Пресс-служба БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ "СИЯНИЕ"

Компания НЕОМЕТРИЯ принимала активное участие в акции. Сотрудники компании регулярно пополняли общую копилку шагов, поддерживая заданный темп и внося свой вклад в достижение финального результата.

География акции вновь получилась широкой. Инициативу поддержали жители Краснодара, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Анапы и Ярославля. К благотворительному проекту присоединились люди из разных регионов страны, объединенные общей целью.

Главным результатом акции стал сбор 1 миллиона рублей на реабилитацию 12-летней Киры, подопечной фонда «Край добра». Девочка живет в Анапе, у нее ДЦП, спастическая диплегия. Собранные средства позволят обеспечить ей необходимую реабилитацию в течение целого года.

Несмотря на особенности здоровья, Кира ведет активную жизнь, учится, любит гулять, играть с мячами и проводить время с бабушкой и дедушкой. В будущем она мечтает научиться играть в футбол, побывать в Китае и стать полицейским, чтобы помогать людям и защищать тех, кого могут обидеть.

«Для нашего благотворительного фонда важно не просто один раз помочь, а быть рядом системно, видеть конкретного человека, понимать его потребности и вместе двигаться к результату. И акция "Шагаем навстречу добру" как раз про это: каждый делает один шаг, но в итоге из множества таких шагов складывается реальная поддержка. Особенно ценно, что эта идея объединяет людей из разных профессий и возрастов. Для меня это еще одно подтверждение того, что желание помогать действительно становится сильнее, когда мы действуем вместе»,— отметил основатель благотворительного фонда семьи Юнановых «Сияние» Борис Юнанов.

Исполнительный директор фонда «Сияние» Анастасия Сизоненко подчеркнула, что за итогами акции стоит конкретная история ребенка, которому необходима поддержка.

«Каждый пройденный шаг в рамках акции имел значение, потому что в итоге общая активность превратилась в конкретную помощь. Кира — очень целеустремленная девочка со своими интересами и мечтами. Для нас важно дать ей возможность регулярного прохождения реабилитации, достигать высоких целей и становиться самостоятельнее. Именно такие результаты лучше всего показывают смысл проекта»,— рассказала Анастасия Сизоненко.

Пять самых активных участников акции получили ценные призы, которые помогут им еще комфортнее поддерживать активный и здоровый образ жизни. Таким образом организаторы отметили личный вклад тех, кто показал особенно высокий результат в рамках благотворительного проекта.

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