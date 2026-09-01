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Кандидаты в Госдуму Татарстана собрали 47,3 млн рублей

По состоянию на 27 августа кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатным округам Татарстана собрали в избирательные фонды 47,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте республиканского избиркома.

Кандидаты в Госдуму Татарстана собрали 47,3 млн рублей

Кандидаты в Госдуму Татарстана собрали 47,3 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кандидаты в Госдуму Татарстана собрали 47,3 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Больше всего средств — 24,4 млн руб. — собрал Олег Морозов, выдвигающийся по Нижнекамскому округу № 33. Из этой суммы он израсходовал 2,8 млн руб.

Альфия Когогина (Набережночелнинский округ № 34) собрала 8,4 млн руб. Ее расходы составили 1,15 млн руб. Марат Нуриев (Центральный округ № 36) собрал 6,2 млн руб., на агитацию кандидат направил 2,4 млн руб.

Остальные кандидаты собрали от 5 тыс. до 4,2 млн руб.

Анна Кайдалова