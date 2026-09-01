СтГАУ в 2026 году принял 4,8 тысячи первокурсников

В Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) в 2026 году зачислено 4,8 тыс. первокурсников; общая численность обучающихся превысила 14,8 тыс. человек. За четыре года показатель набора вырос на 67 %, а совокупная численность студентов — на 56 %.

По данным вуза, в 2026 году СтГАУ занял третье место среди аграрных университетов по числу зачисленных студентов. Отмечен существенный прирост по отдельным сегментам: набор в аспирантуру увеличился на 41 %, а объём целевого обучения — на 62 %.

Среди поступивших — выпускники Агротехнологических классов. Наибольший интерес у них вызвали направления «Агрономия», «Агроинженерия» и «Электроэнергетика». В целом по университету наиболее востребованными остаются программы по агрономии, экономике в АПК, агроинженерии и ветеринарии.

Кроме того, в 2026 году в СтГАУ запускаются 36 пилотных образовательных программ в рамках федерального проекта по модернизации системы высшего образования. Обучение по ним пройдут свыше тысячи студентов.

Мария Хоперская