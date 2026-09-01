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Еще один объект передают Нижнему Новгороду под «Еврейский квартал»

Мэрия Нижнего Новгорода по инициативе Минфина РФ получит из федеральной собственности нежилое руинированное здание площадью 221,7 кв. м на улице Большой Покровской, 37 «Б» для дальнейшего обустройства «Еврейского квартала». Гордума рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании 2 сентября.

Согласно публичной кадастровой карте, это одноэтажное производственное здание 1917 года постройки. Оно находится во дворе корпуса Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) в пояснительной записке обосновывает передачу указанием президента РФ Владимира Путина от 22.08.2025 № Пр-1907.

Как писал «Ъ-Приволжье», со ссылкой на него же ранее Нижнему Новгороду для создания «Еврейского квартала» передали имущество, изъятое у предпринимателя Дмитрия Дзепы. Квартал по обращению еврейского сообщества власти планируют обустроить в границах улиц Большой Покровской и Грузинской, где расположена синагога.

Галина Шамберина