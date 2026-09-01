В Самарской области зафиксировано свыше 3,8 тыс. случаев укусов клещей

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 3815 пострадавших от укусов клещей, среди них — 1182 ребенка. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проводят лабораторную проверку клещей на наличие возбудителей опасных инфекций — вируса клещевого энцефалита и боррелий.

По данным на 31 августа 2026 года, специалисты исследовали 3395 экземпляров клещей, снятых с людей. Вирус клещевого энцефалита (РНК вируса) выявлен в одном образце — это 0,03 % от общего числа проверенных клещей. При проверке на боррелиоз методом ПЦР ДНК возбудителя обнаружили в 286 образцах, что составляет 8,4 %.