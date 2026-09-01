Доход крупных орловских предприятий с января по июнь составил почти 16 млрд

По итогам первого полугодия 2026 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий Орловской области (без учета малого бизнеса, банков, госучреждений и некредитных финансовых организаций) составил 7,7 млрд руб. 172 компании региона получили доход на общую сумму 15,6 млрд руб., тогда как 114 юрлиц понесли убытки в размере 7,9 млрд руб. Такие данные приводит Орелстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кредиторская задолженность на конец июня достигла 134 млрд руб., из которых просроченная — почти 4 млрд руб. (3% от общего объема). Годом ранее доля просрочки была ниже — 2,2%, в прошлом мае — 2,7%.

Дебиторская задолженность на отчетную дату составила 138,4 млрд руб., просроченная — 5,5 млрд руб. (4% от общей суммы). В июне 2025 года этот показатель составлял 2,4%, в мае 2026-го — 4,4%.

За первое полугодие 2026-го сальдированный финансовый результат организаций Тамбовской области составил 14,6 млрд руб. Это на 26,7% ниже показателя аналогичного периода 2025-го.

Кабира Гасанова