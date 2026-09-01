Первую российскую папайю направили на исследования в Новороссийск

Первый коммерческий урожай отечественной папайи, выращенной в теплицах Сочи, направили на исследования в испытательную лабораторию Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Об этом сообщили в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Плоды собрали спустя 10–12 месяцев после высадки саженцев. Специалисты лаборатории проверят их на соответствие требованиям ГОСТ 34271-2017, оценят внешний вид, вкус, запах и сахаристость, а также определят содержание калия, магния и фосфора. Кроме того, отечественную папайю сравнят с импортными плодами, представленными в розничной торговле.

Сейчас на экспериментальных площадках в Сочи тестируют шесть сортов папайи. Лучше всего к условиям российских теплиц адаптировались два низкорослых сорта — голландский и тайский. Аграрии также работают с высокорослыми разновидностями, переводя их в карликовую форму с помощью прививок.

По данным проекта, папайя способна плодоносить непрерывно: плоды созревают снизу вверх по стволу. Потенциальная урожайность может достигать 100 кг с одного растения в год.

Проект курирует АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства». В нем участвуют два сочинских КФХ и НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии.

Помимо папайи, в сочинских теплицах выращивают 24 сорта бананов, три вида питахайи, два сорта маракуйи, а также авокадо, манго, ананасы, какао и сахарный тростник.

Анна Гречко