На Кубани исследовали первый коммерческий урожай отечественной папайи

В Сочи собрали первую коммерческую партию папайи российского производства, которую направили на исследования в испытательную лабораторию Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Урожай выращен в тепличных комплексах спустя 10–12 месяцев после высадки саженцев. Потенциальная урожайность культуры оценивается до 100 кг плодов с одного растения в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Специалисты лаборатории проверят отечественную папайю на соответствие требованиям ГОСТ 34271-2017 «Плоды папайи свежие. Технические условия». В рамках исследований будут оценены внешний вид, вкус, запах и сахаристость плодов, а также содержание калия, магния и фосфора. Полученные показатели планируют сопоставить с характеристиками импортной папайи, представленной в розничной торговле.

На экспериментальных площадках в Сочи выращивают шесть сортов папайи. Наиболее успешно к условиям российских теплиц адаптировались два низкорослых сорта. Один из них дает сладкие вытянутые плоды с оранжевой мякотью, другой — бессемянные плоды с более мягким вкусом. Высокорослые разновидности аграрии пытаются адаптировать для тепличного производства с помощью прививок.

Особенностью папайи является каскадное созревание: плоды формируются и созревают снизу вверх по стволу, пока на верхних ярусах продолжается цветение и образование завязей. Благодаря этому урожай можно собирать практически непрерывно. При благоприятных условиях одно растение способно давать до 100 кг плодов в год. Как утверждают организаторы проекта, на первую партию сочинской папайи уже сформировался лист ожидания по предварительным заказам.

Проект по выращиванию тропических культур курирует АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства». В него входят сочинские КФХ «100 гектар» и «Ачигварское озеро», а также НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии, используемый в качестве селекционной базы.

Помимо папайи, в сочинских теплицах выращивают 24 сорта бананов, три вида питахайи и два сорта маракуйи. Ассортимент также включает авокадо, манго, ананасы, какао и сахарный тростник. Отдельное направление проекта составляют пряно-ароматические и потенциально полезные растения — моринга, джинура, липпия сладкая и кафрский лайм.

Вячеслав Рыжков