В Ставрополе восстановили фонтан на бульваре Ермолова

В Ставрополе завершены работы по восстановлению фонтана на бульваре Ермолова. Объект вновь введен в эксплуатацию, сообщил глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

Реконструкция фонтанов — составная часть программы благоустройства общественных пространств Ставрополя.

В ходе работ специалисты заменили изношенные участки инженерных коммуникаций, произвели очистку чаши и стен фонтана, выполнили обработку швов, а также обновили плиточное покрытие на прилегающей территории.

Мария Хоперская