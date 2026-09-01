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В Ставрополе восстановили фонтан на бульваре Ермолова

В Ставрополе завершены работы по восстановлению фонтана на бульваре Ермолова. Объект вновь введен в эксплуатацию, сообщил глава города Иван Ульянченко.

Фото: Администрация Ставрополя

Фото: Администрация Ставрополя

Реконструкция фонтанов — составная часть программы благоустройства общественных пространств Ставрополя.

В ходе работ специалисты заменили изношенные участки инженерных коммуникаций, произвели очистку чаши и стен фонтана, выполнили обработку швов, а также обновили плиточное покрытие на прилегающей территории.

Мария Хоперская

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