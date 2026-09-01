Чувашия и Кировская область заняли шестое и седьмое места в рейтинге регионов по доле жителей с действующим самозапретом на кредиты. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия обогнала Кировскую область по доле населения с самозапретом на кредиты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Чувашия обогнала Кировскую область по доле населения с самозапретом на кредиты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Чувашии самозапрет установлен у 228,2 тыс. жителей, или 19% населения. За все время работы сервиса жители республики подали 290,6 тыс. заявлений на установку ограничения и 38,2 тыс. — на его снятие.

В Кировской области самозапрет действует у 220,7 тыс. человек (19% населения). Всего жители региона направили 273,7 тыс. заявлений на установку самозапрета и 32,4 тыс. — на его снятие.

Марий Эл заняла 31-е место в рейтинге. Самозапрет установлен у 108 тыс. жителей республики, или 16%. За время работы сервиса поступило 135,9 тыс. заявлений на установку ограничения и 17,4 тыс. — на его снятие.

Татарстан оказался на 32-м месте: самозапрет действует у 642,7 тыс. жителей, или 16% населения. Всего в республике подали 810 тыс. заявлений на установку самозапрета и 104 тыс. — на его снятие.

В целом по России самозапрет на кредиты действует у 22 млн человек. С момента запуска сервиса граждане направили 27,4 млн заявлений на установку ограничения и 3,4 млн — на его снятие.

Анна Кайдалова