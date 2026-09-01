Липецкие власти через суд хотят расторгнуть договор аренды участка с местным ИП

Арбитражный суд Липецкой области принял исковое заявление регионального министерства имущественных и земельных отношений к индивидуальному предпринимателю (ИП) Леониду Пахомову о расторжении договора аренды и возврате земельного участка площадью 989 кв. м в поселке Сухоборье Грязинского района, выделяемого под строительство культурно-оздоровительного центра «Лосиный остров». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, участок на улице Грибная, 11 не используется по целевому назначению, поскольку строительство оздоровительного центра так и не началось. Территория была передана в аренду по договору от 5 ноября 2019 года, после чего права на нее последовательно переходили от ООО «ЖСК Алексергеевка» (50% и 12% соответственно у Антоновых Андрея (Валентиновича) и Натальи (Павловны), 10% — у Сергея Попова) к ИП Инне (Николаевне) Пахомовой, а затем — к ответчику. В министерстве настаивают на том, что новый арендатор как правопреемник отвечает за нарушения, допущенные предыдущими владельцами.

По данным Rusprofile, ИП Леонид Анатольевич Пахомов зарегистрирован в Липецке в июне 2023 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Одновременно с подачей иска министерство заявило ходатайство о принятии обеспечительных мер. Суд удовлетворил его, запретив управлению Росреестра по Липецкой области совершать любые регистрационные действия в отношении участка до вступления в силу окончательного решения арбитража. Основанием для такого запрета послужили доводы истца о том, что непринятие мер может привести к отчуждению участка третьим лицам и сделать невозможным исполнение решения суда в случае удовлетворения иска. Предварительное заседание по делу назначено на 13 октября.

В августе стало известно, что Арбитражный суд Липецкой области приступил к рассмотрению иска региональной прокуратуры к ООО «Пиковская земля». Надзорное ведомство требует признать недействительными сделки по отчуждению четырех земельных участков общей площадью 506,8 га, расположенных на территории сельхозкооператива «Журавинский», и возвратить их в собственность администрации Чаплыгинского округа.

Кабира Гасанова