В ПАО «КамАЗ» назначили нового директора Завода мостов

С сентября директором Завода мостов ПАО «КамАЗ» назначили Андрея Жандарова, который ранее возглавлял Завод запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Господин Жандаров окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Технология машиностроения». Тогда же он начал работать в «КамАЗе», где прошел путь от инженера-технолога до руководителя ЗЗЧиК.

Исполняющим обязанности директора ЗЗЧиК «КамАЗа» назначили Радика Хазиева, занимающего должность главного инженера этого завода.

Анна Кайдалова