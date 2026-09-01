Импорт сезонных фруктов из Грузии, Ирана и Азербайджана вырос на Ставрополье

Импорт сезонных фруктов через Минераловодский таможенный пост увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Лидерами ввоза стали персики, абрикосы и нектарины — с июля в регион поступило более 3 тыс. т этих плодов. Объем черешни, винограда и дынь достиг 350 т. Основными странами-поставщиками стали Грузия, Иран, Азербайджан и Узбекистан.

В сообщении отмечается, что для сохранения качества продукции таможенники оформляют скоропортящиеся товары в приоритетном порядке.

Власти связывают рост поставок со стабильным спросом на сезонную продукцию и укреплением торговых связей региона с зарубежными партнерами.

Константин Соловьев