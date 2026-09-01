В Ростове-на-Дону и Мясниковском районе вырос тариф на вывоз мусора

В Ростове-на-Дону и Мясниковском районе Дона плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) увеличена на 50 рублей. Соответствующие изменения зафиксированы в августовском постановлении и приложении к нему региональной службы по тарифам.

Корректировка касается тарифа на услуги регионального оператора ООО «ЭкоЦентр» в зоне деятельности Мясниковского МЭОК на 2026 год.

Согласно документу, предельный тариф на услугу регоператора в период с 1 января по 31 августа составлял 702,35 рубля за кубометр. С 1 по 30 сентября, а также с 1 октября по 31 декабря тариф установлен на уровне 752,65 рубля за кубометр.

Мария Хоперская