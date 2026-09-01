Семейные выплаты на Кубани получили более 50 тысяч человек

Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России за три месяца лета превысил 30,7 тыс. руб. Возможность подать заявление на нее появилась с 1 июня, прием заявлений продлится до 1 октября, сообщили в минтруде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

По данным ведомства, с начала июня выплату получили более 1,3 млн родителей, воспитывающих в общей сложности около 2,9 млн детей.

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в Краснодарском крае 54,1 тыс. человек стали получателями выплаты. В Башкортостане выплату получили 41,5 тыс. родителей, в Московской области — 36,1 тыс., Свердловской области — 35,9 тыс., Ростовской области — 33,9 тыс. Оформить новую меру поддержки можно до 1 октября.

Вячеслав Рыжков