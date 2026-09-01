В Татарстане втрое снизилась выдача образовательных кредитов

В Татарстане с начала года выдали 200 новых образовательных кредитов — примерно в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК Татарстан.

На Татарстан приходится около 26% всех образовательных кредитов, выданных в ПФО. Наиболее заметный рост выдач зафиксирован в Кировской области — на 52%, во Владимирской области — на 44% и в Чувашии — на 43%.

При этом средний размер кредита на оплату одного семестра в Татарстане вырос примерно со 180 тыс. руб. в прошлом году до 220 тыс. руб. в этом. Эксперты связывают рост спроса на образовательные кредиты с увеличением стоимости платного обучения, которая в этом году выросла в среднем на 10,7%.

Анна Кайдалова