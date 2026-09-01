Более 2,2 тысяч человек почтили память жертв теракта в Беслане

В Беслане 1 сентября началась трёхдневная Вахта Памяти, приуроченная к годовщине теракта в школе №1. По данным пресс-службы МВД по Северной Осетии, в первый день мемориальные мероприятия посетили более 2,2 тыс. жителей и гостей республики.

После того как во дворе школы прозвенел звонок, люди непрерывным потоком шли в спортзал: зажигали свечи у фотографий погибших, приносили цветы, игрушки и воду — в знак памяти о том, что террористы не позволяли пить заложникам, удерживая их в спортзале на протяжении трёх дней.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в своём телеграм-канале: «Прошло 22 года с тех трагических событий в бесланской школе №1, но боль не утихает. Она по-прежнему живёт в сердцах тысяч людей в Осетии, России и далеко за её пределами. Есть раны, над которыми время не властно. Беслан — одна из них».

Каждый вечер в течение всей Вахты во дворе школы и в районах республики будут зажигать свечи — по числу погибших в теракте. Жители Северной Осетии в социальных сетях призвали отказаться в эти три дня от увеселительных мероприятий и громкой музыки.

На протяжении всей Вахты Памяти на территории школы будет открыт Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма «Беслан. Школа №1», где все желающие смогут посетить тематические выставки и просмотреть документальные фильмы о событиях 1–3 сентября 2004 года.

Тат Гаспарян