Охрана зданий правительства Ростовской области подорожала на 18% за год

Правительство Ростовской области объявило тендер на оказание услуг по охране административных зданий. Начальная стоимость контракта превышает 53 млн руб., что на 18,3% больше, чем годом ранее, когда цена лота превышала 43 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Под охрану попадут четыре здания в Ростове-на-Дону на ул. Социалистической, 110–112/12а/15, в пер. Ворошиловском, 12/85–87/13 и 12, а также на пр. Соколова, 15. Для обеспечения безопасности планируется развернуть 13 дежурных постов, из них четыре — с круглосуточным режимом работы. Контракт будет действовать с 1 ноября 2026 года по 31 августа 2027 года.

В обязанности подрядчика войдут не только охрана зданий и прилегающей территории, но и поддержание порядка во время массовых мероприятий. Сотрудники должны работать в форменной одежде, иметь при себе удостоверение частного охранника (или служебное удостоверение) и личную карточку охранника. В случае необходимости охранники вправе применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие отечественного производства — при этом перезаряжать или проверять оружие на посту запрещено.

Особое внимание в контракте уделено работе мобильной группы реагирования. По сигналу «Тревога» группа задержания должна прибыть не позднее чем через 25 минут днем (06:00–22:00) и за 10 минут ночью (22:00–06:00). На усиление смены сотрудники обязаны приехать в течение трех часов с момента сигнала. Состав дежурной смены подрядчик должен письменно сообщать заказчику до 08:00 ежедневно.

Наталья Белоштейн