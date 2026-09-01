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Минград согласовал облик гостиницы «Н2О» у Гребного канала в Нижнем Новгороде

Архитектурно-градостроительный облик третьей очереди гостиничного комплекса «Н2О» на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде согласован областным минградом. Инвестором выступает ООО «Спецзастройщик К2», указано в документе.

Фото: из приказа минграда

Фото: из приказа минграда

На участке площадью 3 тыс. кв. м в районе бывшего ресторана «Робинзон» инвестор намерен возвести пятиэтажную гостиницу общей площадью 6,9 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего комплекс будет включать шесть зданий высотой от двух до шести этажей.

Галина Шамберина