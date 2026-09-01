Первый круг US Open
Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 2)—Роман Сафиуллин (Россия) 6:4, 6:4, 6:4. Бен Шелтон (США, 8)—Таллон Грикспор (Нидерланды) 1:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Стефанос Циципас (Греция)—Артюр Фис (Франция, 10) 4:6, 7:6 (7:3), 6:1, 6:4. Фрэнсис Тиафо (США, 11)—Мартин Дамм (США) 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4. Маттео Берреттини (Италия)—Станислас Вавринка (Швейцария) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:0. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3)—Ринки Хидзиката (Австралия) 7:5, 4:6, 6:3, 7:5. Брэндон Накасима (США, 16)—Себастьян Баэс (Аргентина) 6:2, 6:1, 6:0. Лернер Тьен (СЩА, 14)—Нуну Боржеш (Португалия) 6:4, 6:1, 6:2. Якуб Меншик (Чехия, 17)—Синтаро Мотидзуки (Япония) 6:1, 6:4, 7:5. Андрей Рублев (Россия, 23)—Отто Виртанен (Финляндия) 6:7 (5:7), 6:7 (0:7), 6:0, 6:2, 7:6 (10:5). Карен Хачанов (Россия)—Роман Андрес Бурручага (Аргентина) 6:3, 6:0, 6:1.
Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Камила Осорио (Колумбия) 6:2, 6:4. Наоми Осака (Япония, 13)—Анастасия Захарова (Россия) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Ига Швёнтек (Польша, 8)—Ван Сюй (Китай) 6:2, 6:3. Майя Джойнт (Австралия)—Людмила Самсонова (Россия) 3:6, 6:2, 6:2. Линда Носкова (Чехия, 6)—Кэти Волынец (США) 7:5, 6:1. Аманда Анисимова (США, 10)—Эшли Крюгер (США) 6:1, 6:3. Чжэн Цзе (Китай)—Кристина Лютова (Россия) 4:6, 6:3, 6:1. Каролина Мухова (Чехия, 7)—Синья Краус (Австрия) 6:3, 6:0. Тейлор Таунсенд (США)—Майя Хвалиньская (Польша, 20) 6:2, 6:3. Анна Калинская (Россия, 21)—Анна Блинкова (Россия) 6:4, 6:3. Диана Шнайдер (Россия. 16)—Дарья Снигур (Украина) 6:0, 6:4.