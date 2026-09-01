Орловскую дорогу отремонтирует подрядчик из Казани за 195 млн рублей

Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» заключило контракт с казанским ОАО «Каздорстрой» на ремонт дороги «Глазуновка — Тросна» — Богородское — Кромы в Кромском районе. Начальная цена составляла 195,3 млн руб. «Каздорстрой» снизил ее на 0,3% и заключил контракт за 194,7 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На участие в конкурсе подали заявки еще две компании, наименования которых не разглашаются. Одна из них оставила начальную цену контракта без изменений, а другая предложила на 1,6 тыс. руб. ниже.

Победителю предстоит устроить нижний и верхний слои дорожного покрытия, возвести водопропускные трубы, укрепить обочины, установить автопавильон, смонтировать дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести горизонтальную разметку краской и термопластиком.

По данным Rusprofile, ОАО «Каздорстрой» было зарегистрировано в 1993 году в Казани для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 693,5 тыс. руб. Генеральным директором является Александр Орехов. Согласно сервису раскрытия информации, 67,9% акций распределены между следующими лицами: Эльвирой Аухановой (19%), Равилем Гариповым (17,4%), Лилией Гариповой (11,4%), Светланой Николаевой (9,6%), Иваном Захаровым (1,6%), Зайнап Фаизовой (8,9%) и Андаром Гариповым (доля не указана). Выручка за 2025 год составила 14 млрд руб., снизившись на 28,5% по сравнению с 2024 годом (20 млрд руб.). Чистая прибыль увеличилась в пять раз — с 42 млн до 211 млн руб.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что ОАО «Каздорстрой» выполнит капитальный ремонт автомобильной дороги «Южный подъезд к городу Мценску» в Орловской области. Казенное учреждение «Орелгосзаказчик» заключило с победителем контракт на 646,3 млн при начальной цене 646,4 млн руб.

Мария Свиридова