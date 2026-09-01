Суд возобновил дело «Самаравтотранса» против Минтранса Дона на 52 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области возобновил производство по делу о взыскании убытков с Министерства транспорта региона по иску ООО «Самаравтотранс» и назначил заседание на 30 сентября 2026 года. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Компания требует возместить упущенную выгоду за два периода: с 6 марта 2020 года по 8 ноября 2022 года — в размере 49,9 млн рублей (сумма увеличена в ходе разбирательства с первоначальных 48,2 млн рублей), а также с 3 февраля 2023 года по 23 ноября 2023 года — в размере 2,7 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ООО «Самаравтотранс» зарегистрировано в 2003 году в Азовском районе Ростовской области (с. Самарское). Уставный капитал общества составляет 12 тысяч рублей. Основной вид деятельности — аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования. Учредитель — Виталий Хлопонин. За 2025 год убыток компании составляет — 486 тыс. руб., выручка — 8,7 млн руб.

Ранее, определением от 15 декабря 2025 года, суд назначил судебную экспертизу, поручив её проведение экспертам НЭУ «Центр судебной экспертизы ПРАЙМ» Твардовскому Андрею Александровичу и Алькину Константину Владимировичу. Перед специалистами был поставлен вопрос об определении размера неполученных доходов от перевозок и региональных выплат за перевозку льготных пассажиров по маршрутам № 225, 237, 126, 232 и 226 за оба спорных периода с учётом понесённых затрат.

6 июля 2026 года в материалы дела поступило заключение комиссии экспертов № 913-А. После получения заключения суд возобновил производство по делу на основании статьи 146 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Тат Гаспарян