Доходы жителей Дона выросли на 10% в первом полугодии

В январе-июне 2026 года доходы населения Ростовской области увеличились на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С учетом инфляции рост реальных денежных доходов составил 4,2%. Соответствующие данные содержатся в отчете Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в январе-мае 2026 года достигла 75,1 тыс. руб., что на 14% превышает показатель первых пяти месяцев 2025 года. Она определяется как отношение фонда начисленной заработной платы к численности работников за соответствующий период.

В рейтинге субъектов Южного федерального округа по уровню среднедушевых денежных доходов Ростовская область заняла второе место — показатель составил 59,3 тыс. руб. в месяц. Первое место удерживает Краснодарский край (74,4 тыс. руб.), тройку лидеров замыкает Республика Адыгея (56,5 тыс. руб.).

Структура денежных поступлений жителей региона выглядит следующим образом: основной источник — оплата труда (60,1% от общего объема доходов). Доля социальных выплат составила 17,1%, доходов от предпринимательской деятельности — 13,6%, от собственности — 5%, прочих и скрытых доходов — 4,1%.

В структуре расходов преобладает покупка товаров — на нее приходится 60,6% от совокупного объема доходов населения. На оплату услуг направлено 24,6%, на обязательные платежи и взносы — 14,8%. При этом объем сбережений населения сократился на 1,3%, продемонстрировав отрицательную динамику.

Наталья Белоштейн