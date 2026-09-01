В Дагестане ТСЖ обвинили в неуплате аренды земли на сумму более 136 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан принял к производству исковое заявление Министерства по земельным и имущественным отношениям региона. Ведомство требует взыскать с товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Строитель-5» свыше 136,2 млн рублей задолженности.

Истец требует задолженность 12,4 млн рублей основного долга по договору аренды земельного участка № 9 от 25.02.2004 за период с 15.03.2004 по 25.12.2025, а также пени в сумме 123,7 млн рублей неустойки, начисленной с 01.01.2020 по 01.01.2026.

В материалах дела сообщается, что министерство настаивает на прекращении действия арендного соглашения и возврат участков. Требование истца: обязать ТСЖ вернуть государству два земельных участка (кадастровые номера 05:40:000006:001 и 05:40:000006:002) в течение 30 дней после вступления решения суда в силу. Передача должна быть оформлена актом приема-передачи, участки должны находиться в надлежащем состоянии.

Истец также требует установить штраф в размере 5 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня его фактического выполнения.

Земельные участки находятся в государственной собственности Республики Дагестан. Договор аренды был заключен еще в 2004 году.

На данном этапе судья вынесла определение о принятии иска. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ППК «Роскадастр» в лице филиала по Республике Дагестан и Управление Росреестра по Республике Дагестан. Их участие необходимо для подтверждения правового статуса спорных территорий.

Суд возложил на стороны обязательства по подготовке дела:

Истцу предписано направить копии материалов третьим лицам, представить доказательства оплаты (если она частично производилась), а также подготовить возражения на отзыв ответчика и иные относимые доказательства.

Ответчику (ТСЖ «Строитель-5») необходимо предоставить мотивированный письменный отзыв на иск со ссылками на статью 131 АПК РФ, приложить доказательства направления документов участникам процесса, а также документально подтвердить надлежащее исполнение обязательств или факты расторжения договора и возврата земли.

Следующее заседание будет назначено после того, как стороны исполнят требования суда и предоставят запрошенные документы. Если задолженность не будет погашена, помимо потери права пользования землей, организацию может ожидать процедура принудительного взыскания через службу судебных приставов. Стоит отметить, что сумма заявленных пеней почти в десять раз превышает основной долг, что является типичной судебной практикой при многолетних просрочках платежей.

Тат Гаспарян