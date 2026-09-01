В Ростове родители в среднем готовы тратить на гаджеты для детей 33 тыс. рублей

Проживающие в Ростове-на-Дону родители готовы потратить в среднем 33 тыс. руб. на гаджеты для ребенка. Это следует из опроса, проведенного аналитиками сервиса «Авито», результаты которого получил «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Согласно данным исследования, восемь из жителей Ростова-на-Дону покупают своим детям технику и гаджеты. В основном речь идет о смартфонах (47%), ноутбуках (44%), наушниках (34%), смарт-часах (25%) и колонках с голосовым помощником (25%). Еще 21% купили или собираются купить ребенку планшеты.

Потратить на гаджеты для ребенка родители в среднем готовы 33 тыс. руб. При этом 11% хотели бы уложиться в 10 тыс. руб., 23% — в сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Еще 30% готовы потратить от 20 тыс. до 40 тыс. руб., 24% — от 40 тыс. до 60 тыс. руб. рублей, а 12% готовы потратить еще больше.

Чаще всего технику детям покупают для развития и обучения каким-то новым навыкам (40%) или для школы (16%). Еще 13% приобретают гаджеты для того, чтобы было удобно связаться с ребенком, а 7% — для удобства и комфорта самого ребенка. При этом половина жителей Ростова-на-Дону признались, что им приходилось забирать гаджет у ребенка. 23% опрошенных практикуют такие ограничения регулярно.

При выборе техники родители чаще всего обращают внимание надежность (48%), общие характеристики устройства (44%) и на соотношение цены и качества (37%). Бренд важен лишь 7% родителей, 28% отметили, что совсем не смотрят на производителей.

Кристина Федичкина