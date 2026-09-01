Ставропольская предпринимательница подозревается в сбыте товара без маркировки на 1 млн рублей

В Советском округе Ставропольского края возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя, подозреваемой в приобретении и сбыте немаркированной никотиносодержащей продукции на сумму более 1 млн рублей.Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело против индивидуального предпринимателя по п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение и сбыт товара без маркировки в особо крупном размере.

В мае этого года предпринимательница незаконно купила немаркированную никотиносодержащую продукцию на сумму более 1 миллиона рублей. Товар она держала в помещении кофейни и реализовывала его там же.

Изъятая продукция осмотрена и признана вещественным доказательством. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Тат Гаспарян