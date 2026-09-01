Нижегородец отдал лжеброкерам 3,5 млн рублей

Житель Нижнего Новгорода отдал лжеброкерам 3,5 млн руб. Из них почти 3,3 млн руб. он взял в кредит, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По заявлению 59-летнего нижегородца расследуют уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевший рассказал полицейским, что с ним через мессенджер связался неизвестный, который убедил перевести деньги под предлогом дополнительного заработка и вывода денег с брокерских платформ.

Галина Шамберина