В Изобильненском районе продают гостиницу с СТО за 95,8 млн рублей

В рамках банкротного дела на открытый аукцион выставлен комплекс объектов недвижимости в селе Московском Изобильненского района Ставропольского края с начальной ценой 95,8 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Арбитражный управляющий Владимир Фоменко объявил об открытом аукционе по продаже имущества должника Константина Тедеева. Торги пройдут на площадке Межрегиональной Электронной Торговой Системы (www.m-ets.ru).

На продажу выставлен лот №2, в состав которого входят земельный участок площадью 34 095 кв. м (к.н. 26:06:173301:6) и четыре здания: гостиница площадью 945,7 кв. м (к.н. 26:06:173301:9), бытовой корпус площадью 310,4 кв. м (к.н. 26:06:173301:10), станция технического обслуживания площадью 881,1 кв. м (к.н. 26:06:173301:11) и шиномонтажная мастерская площадью 58,7 кв. м (к.н. 26:06:173301:12). Все объекты расположены по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, село Московское, улица Гоголя, дом 127.

Начальная цена лота составляет 95 871 000 рублей, шаг аукциона — 4 793 550 рублей. Приём заявок открыт с 10 августа 2026 года (09:00) по 13 сентября 2026 года (23:00), торги начнутся 15 сентября 2026 года в 10:00.

Тат Гаспарян