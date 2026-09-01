Дагестанские школы приняли в новом учебном году 46 тысяч первоклассников

В Дагестане почти 46 тыс. первоклассников поступили в школы республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего количество обучающихся в школах Дагестана на учебный год достигло 486,5 тыс. По данным властей, 1 сентября в регионе торжественно открыли пять новых школ и один детский сад. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что президент России Владимир Путин по видеосвязи из Московского педагогического государственного университета принял участие в открытии новых образовательных объектов в Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Константин Соловьев