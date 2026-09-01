В Лаишевском районе Татарстана построили полигон для пожарных и спасателей

Учебно-тренировочный полигон для пожарных и спасателей построили рядом с аэропортом Казани. Об этом сообщил советник министра МЧС России, генерал-майор Даниил Мартынов.

В состав учебного центра в Лаишевском районе входит пожарная часть, которая уже обеспечена техникой и личным составом. На 22 гектарах возвели 5 кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательных работ, спортивный и административно-бытовой. Предполагается, что комплекс позволит выпускать 3,5 тыс. специалистов ежегодно.

Торжественное открытие полигона состоится 4 сентября.

Анна Кайдалова