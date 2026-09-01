В Ростове на снос аварийного здания 1936 года направят 8,7 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону объявили торги по поиску подрядчика для сноса двухэтажного дома на улице Токарной, 84, литер А. Демонтаж аварийного объекта планируют завершить в течение двух месяцев. Финансирование в размере 8,7 млн руб. предусмотрено за счет средств городского бюджета. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Статус аварийного здание получило еще в 2013 году. В 2017 году земельный участок вместе с домом перешел в муниципальную собственность. Техническое обследование выявило критические дефекты конструкции.

Учитывая плотную застройку района, снос проведут ручным способом. Такой метод снижает вибрационную нагрузку и позволяет обезопасить близлежащие строения. Здание уже отключено от коммунальных сетей. При этом подрядная организация обязана обеспечить сохранность проходящей рядом газовой трубы. По завершении демонтажа подрядчик должен полностью вывезти строительный мусор и привести территорию в порядок.

График работ строго регламентирован: в будние дни строительные мероприятия могут проводиться с 8:00 до 21:00, а наиболее шумные операции разрешены только в интервале с 9:00 до 19:00.

Наталья Белоштейн