Суд взыскал с сочинских предпринимателей 71,8 млн рублей за сговор на торгах

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного государству. С двух сочинских компаний солидарно взыскано 71,8 млн руб., которые были получены в результате антиконкурентного сговора при проведении госзакупок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что ответчики нарушили законодательство о контрактной системе при проведении закупок продуктов питания для государственных нужд, в том числе в рамках государственного оборонного заказа. С 2021 по 2025 год ООО «Хорс» и ООО «Агора-Трейд» участвовали в закрытых электронных аукционах на площадке «АСТ ГОЗ», заранее договорившись о совместных действиях. Конкуренция фактически отсутствовала — участники лишь минимально снижали начальную цену контрактов. В результате по 154 госконтрактам на счета компаний с лицевого счета ФГКУ «ИСКС им. Ф.Э. Дзержинского» перечислено более 71,8 млн руб.

Ответчики признали исковые требования в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Алина Зорина