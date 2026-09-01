Путин заявил о готовности России провести Игры кочевников в 2028 году в Казани

Россия готова принять следующие Всемирные игры кочевников в 2028 году в Казани. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС в Бишкеке.

«Вчера мы присутствовали на открытии проходящих в эти дни в Киргизии Игр кочевников, в которых принимают участие представители многих государств ШОС, в том числе Россия. Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани, в России. Будем рады видеть команды из заинтересованных государств», — сказал Владимир Путин.

На заседании ШОС Владимир Путин также сообщил, что доля нацвалют в расчетах России с партнерами по организации превышает 98%, а товарооборот со странами ШОС составил более $400 млрд.

Ранее о том, что Игры кочевников в 2028 году пройдут в Казани, сообщал помощник президента Юрий Ушаков.

Влас Северин