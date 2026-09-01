Пожарные Ростовской области перейдут на усиленный режим работы в дни выборов

В период подготовки и проведения единого дня голосования пожарно-спасательные подразделения Ростовской области будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона Павел Нудгин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Усиление мер безопасности связано с предстоящими выборами депутатов Государственной думы, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. В преддверии голосования сотрудники противопожарной службы Ростовской области проводят комплекс профилактических мероприятий на избирательных участках.

Специалисты инструктируют работников участков по вопросам пожарной безопасности, проверяют исправность огнетушителей, состояние эвакуационных выходов и работоспособность систем сигнализации. Отдельное внимание уделяется отработке действий в экстренной ситуации — совместно с персоналом участков пожарные тренируют порядок эвакуации людей.

Наталья Белоштейн