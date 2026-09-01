Под Минводами жители двух сел остались без воды

В Ставропольском крае сразу в двух селах, Нагутское и Канглы, зафиксированы аварии на водопроводных сетях, из-за чего ограничена подача воды жителям ряда улиц. Об этом сообщает глава Минераловодского округа Максим Гранжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В с. Нагутское обнаружена утечка на водопроводе диаметром 100 мм на ул. Пролетарской. В связи с этим временно ограничена подача воды по улицам Пролетарской, Гагарина, Почтовой, Молодежной и Воронежской.

Параллельно филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» сообщает об аварийном отключении водоснабжения в селе Канглы из-за утечки на подающем водоводе (СГВ) ВНС № 4 — поврежден участок из ПНД диаметром 160 мм. Без воды остались жители улиц Ключевой, Пролетарской, Юбилейной, Новой, Луговой, Нижней, Родниковой, Степной и Огородной.

Специалисты ведут работы по устранению неисправностей. О сроках восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно.

Наталья Белоштейн