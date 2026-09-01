Житель Махачкалы ранил приятеля из-за сделки с квартирой

В Махачкале полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой между двумя жителями Карабудахкентского района. Инцидент произошел 25 августа 2026 года на склоне горы Тарки-Тау в п. Кяхулай. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным отдела полиции по Советскому району, около 15:30 между знакомыми 38 и 45 лет возник словесный конфликт. В ходе ссоры 45-летний фигурант дважды выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавший получил ранение брюшной полости и был госпитализирован.

Подозреваемый дал признательные показания. По его словам, причиной конфликта стали долговые обязательства: он приобрел у потерпевшего каркас строящейся квартиры, но не смог полностью расплатиться. Потерпевший настаивал на полной оплате, что и привело к обострению ситуации и применению оружия.

Сотрудники полиции изъяли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн