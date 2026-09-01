В Казани с начала года установили и заменили 274 евроконтейнера для твердых коммунальных отходов и 171 желтую сетку для раздельного сбора отходов. До конца года планируется установить еще 400 контейнеров и 100 сеток, сообщила пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с начала года установили 274 контейнера для ТКО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани с начала года установили 274 контейнера для ТКО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С начала года заменили 121 поврежденный евроконтейнер и 94 сетки, отремонтировали 280 контейнеров и 80 сеток. До конца года планируется заменить еще 150 евроконтейнеров и 60 желтых сеток.

Всего в Казани насчитывается 11,4 тыс. контейнерных площадок, на которых установлено 36,1 тыс. контейнеров, в том числе 2,8 тыс. емкостей для раздельного сбора отходов.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, в Татарстане через два года из 23 действующих полигонов ТКО останется лишь 9.

Анна Кайдалова