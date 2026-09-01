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Спортсменка Дина Аверина родила сына в нижегородском роддоме

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина родила сына в нижегородском роддоме №4. Фотографиями молодой семьи поделился в своем канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

Молодая семья получила положенный всем родившимся в Нижегородской области «Подарок новорожденному». Это одна из мер стимулирования рождаемости в регионе в рамках проекта «ОСНОВА». Также малышу подарили хохломские погремушки.

Галина Шамберина