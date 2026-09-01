Школы Ростовской области приняли в новом учебном году 450 тысяч учеников
В Ростовской области учебный год начался для 450 тыс. школьников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
При этом учебный процесс впервые начался для около 39 тыс. первоклассников.
«Мы стремимся создать все условия для получения качественного образования. В регионе строятся новые школы и модернизируются действующие, создаются центры дополнительного образования и развития детей», — написал глава региона.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в школах искусств Ростова-на-Дону обновили оборудование и усилили охрану.