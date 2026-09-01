Кировская область вошла в топ-10 регионов по поддержке малого бизнеса

По итогам января-июля этого года Кировская область заняла седьмое место в рейтинге регионов по эффективности поддержки малого и среднего бизнеса через платформу МСП.РФ. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

При ранжировании учитывались шесть показателей: количество опубликованных регионом услуг, динамика заявок и оказанных услуг за год, доля заявок и услуг от общего числа субъектов МСП, а также скорость обработки обращений предпринимателей.

За первое полугодие предприниматели Кировской области получили 249 льготных займов на инвестиционные цели на общую сумму около 612 млн руб.

Анна Кайдалова