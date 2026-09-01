Еще три резидента «Квантовой долины» стали малыми технологическими компаниями

Резиденты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде — ООО «Этерно», ООО «Риверсистемс» и ООО «НПК Интехмаш» — получили статус малых технологических компаний (МТК). Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Включение в реестр МТК открывает компаниям доступ к федеральным мерам господдержки. Всего в Нижегородской области насчитывается более 150 МТК, в том числе 25 — резиденты «Квантовой долины», уточнили в «Корпорации развития Нижегородской области».

«Этерно» разрабатывает программно-аппаратный комплекс для психоэмоциональной коррекции и обучения практикам саморегуляции. Он объединяет VR-приложение и аналитические модули. Целевая аудитория — участники СВО, люди с ограниченными возможностями здоровья, спортсмены, родители тяжелобольных детей.

«Риверсистемс» разрабатывает ИИ-платформу предиктивной аналитики для повышения управляемости компании и оптимизации затрат на управление персоналом.

«НПК Интехмаш» создает уличные отделочные материалы с динамическими и 3D эффектами.

Галина Шамберина