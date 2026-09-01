Врачи ожогового отделения Республиканской клинической больницы в Чувашии оказали помощь ребенку, получившему термические ожоги 45% поверхности тела. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии врачи помогли ребенку с ожогами 45% тела

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ В Чувашии врачи помогли ребенку с ожогами 45% тела

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ребенок поступил в больницу в августе по скорой помощи после ожогов горячей водой. Пациент находился в тяжелом состоянии.

На первом этапе лечения врачи проводили инфузионную и антибиотикотерапию, корректировали анемию и гипопротеинемию, выполняли перевязки и обезболивание. Через несколько недель врачи смогли провести операцию. Сейчас ребенок проходит восстановительный период.

Ожоговое отделение Республиканской клинической больницы является единственным специализированным отделением такого профиля в Чувашии. Ежегодно там получают помощь более 350 пациентов, в том числе свыше 150 детей.

Анна Кайдалова