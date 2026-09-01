Волгоградец предстанет перед судом за попытку сжечь женщину

В Волгограде местный житель обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело передано в суд, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде суд рассмотрит дело о покушении на убийство женщины путем поджога

Фото: Нина Шевченко В Волгограде суд рассмотрит дело о покушении на убийство женщины путем поджога

Фото: Нина Шевченко

По данным следствия, 5 июля этого года 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с женщиной, с которой недавно познакомился. В ходе ссоры обвиняемый облил спутницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома.

Очевидцы вызвали скорую. Женщину госпитализировали с обширными ожогами. Ее жизнь удалось сохранить.

Марина Окорокова