Ростовчане назвали достойной пенсию в 55,6 тысячи рублей

Жители Ростова-на-Дону оценивают достойную пенсию в 55,6 тыс. руб. в месяц. Такие результаты опроса приводит пресс-служба портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Всего участие в исследовании участвовали жители 470 населенных пунктов всех округов страны, общая выборка составила 1,6 тыс. респондентов.

Пенсионные ожидания ростовчан планомерно растут: в феврале 2025 года желаемая сумма составляла 49,6 тыс. руб., в октябре 2025-го — 49,3 тыс. руб., в марте 2026 года — 53,1 тыс. руб.

В целом по России средний размер достойной пенсии оценивается в 56,6 тыс. руб. За пять месяцев этот показатель вырос на 6%: в марте 2026 года речь шла о 53,5 тыс. руб. Мужчины традиционно называют более высокую сумму, чем женщины: 58,3 тыс. руб. против 55 тыс. руб.

Пик пенсионных ожиданий приходится на возрастную группу 35–45 лет — в среднем 59,2 тыс. руб. Респонденты 45 лет и старше ориентируются на 58,2 тыс. руб., россияне в возрасте 25–35 лет — на 56,1 тыс. руб. Наиболее скромные, как отмечают эксперты, запросы у молодежи до 25 лет: 51,1 тыс. рублей.

Уровень образования также влияет на ожидания: граждане с высшим образованием считают достойной пенсию в 59,2 тыс. руб., со средним профессиональным — 54,1 тыс. руб. Зависимость прослеживается и от уровня дохода: при заработке менее 100 тыс. руб. достаточной кажется пенсия в 53 тыс. руб., при доходе от 200 тыс. — 64,7 тыс. руб.

Константин Соловьев